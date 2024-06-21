Борисова Журавлева Елена Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБорисова Журавлева Елена Ивановна

Борисова Журавлева Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Журавлев Семен Гаврилович

Рождение ребёнка
02.03.1906

Дочь: Борисова Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Борисов Журавлев Семен Гаврилович

Нечаевка, Саратовский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
05.08.1907

Дочь: Журавлева Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Борисов Журавлев Семен Гаврилович

Рождение ребёнка
02.09.1911

Сын: Борисов Иван Семенович

Отец ребёнка: Борисов Журавлев Семен Гаврилович

Рождение ребёнка
15.10.1915

Сын: Журавлев Яков Семенович

Отец ребёнка: Борисов Журавлев Семен Гаврилович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.