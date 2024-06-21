Борисов Журавлев Семен Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Борисов Гавриил Иудович
Мать: Борисова Ирина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.03.1906
Дочь: Борисова Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Борисова Журавлева Елена Ивановна
Нечаевка, Саратовский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
05.08.1907
Дочь: Журавлева Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Борисова Журавлева Елена Ивановна
Рождение ребёнка
02.09.1911
Мать ребёнка: Борисова Журавлева Елена Ивановна
Рождение ребёнка
15.10.1915
Мать ребёнка: Борисова Журавлева Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно