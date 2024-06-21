Борисов Журавлев Семен Гаврилович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Борисов Журавлев Семен Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борисов Гавриил Иудович

Мать: Борисова Ирина Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Журавлева Елена Ивановна

Рождение ребёнка
02.03.1906

Дочь: Борисова Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Борисова Журавлева Елена Ивановна

Нечаевка, Саратовский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
05.08.1907

Дочь: Журавлева Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Борисова Журавлева Елена Ивановна

Рождение ребёнка
02.09.1911

Сын: Борисов Иван Семенович

Мать ребёнка: Борисова Журавлева Елена Ивановна

Рождение ребёнка
15.10.1915

Сын: Журавлев Яков Семенович

Мать ребёнка: Борисова Журавлева Елена Ивановна

Смерть
Неизвестно

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