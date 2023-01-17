Ксения Михайлова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1894 ст.
Сын: Колесников Василий Васильевич
Отец ребёнка: Жаворонков Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
09.12.1895 ст.
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Жаворонков Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
01.01.1913 ст.
Сын: Колесников Серафим Васильевич
Отец ребёнка: Жаворонков Василий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно