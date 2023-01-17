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Ксения Михайлова

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Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.09.1894 ст.

Сын: Колесников Василий Васильевич

Отец ребёнка: Жаворонков Василий Яковлевич

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.12.1895 ст.

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Жаворонков Василий Яковлевич

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.01.1913 ст.

Сын: Колесников Серафим Васильевич

Отец ребёнка: Жаворонков Василий Яковлевич

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жаворонков Василий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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