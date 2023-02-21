Бедухин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1930
Дочь: Бледная Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Бедухина Харитина
Арзгир, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитенко Галина Ивановна
Мать ребёнка: Бедухина Харитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бедухина Харитина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Момот Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Бедухина Харитина
Смерть
Неизвестно