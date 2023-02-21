Бедухин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бедухин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1930

Дочь: Бледная Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Бедухина Харитина

Арзгир, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитенко Галина Ивановна

Мать ребёнка: Бедухина Харитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бедухина Харитина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Момот Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Бедухина Харитина

Смерть
Неизвестно
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