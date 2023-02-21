Бедухина Харитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБедухина Харитина

Бедухина Харитина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1930

Дочь: Бледная Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Бедухин Иван

Арзгир, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитенко Галина Ивановна

Отец ребёнка: Бедухин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бедухин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Момот Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Бедухин Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close