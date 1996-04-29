Беда (Кулик) Александра Григорьевна 13.11.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Беда (Кулик) Александра Григорьевна

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Место рождения

Красная Слобода, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

13.11.1926

Дата смерти

29.04.1996

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1926

Отец: Кулик Григорий Сидорович

Мать: Кулик (Голопапа) Прасковья Гаврииловна

Красная Слобода, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.07.1953

Сын: Беда Юрий Федосьевич

Отец ребёнка: Беда Феодосий Яковлевич

Малиновое Озеро, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
03.08.1953

Муж: Беда Феодосий Яковлевич

Михайловка, Славгородский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
02.07.1955

Дочь: Мокрова (Беда) Ольга Феодосьевна

Отец ребёнка: Беда Феодосий Яковлевич

Кулунда, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
28.08.1959

Сын: Беда Сергей Федосиевич

Отец ребёнка: Беда Феодосий Яковлевич

Жолкудук, городская администрация Аксу, Павлодарская область
Рождение ребёнка
27.10.1961

Сын: Беда Владимир Феодосьевич

Отец ребёнка: Беда Феодосий Яковлевич

Жолкудук, городская администрация Аксу, Павлодарская область
Место жительства
С 02.07.1968
Карагичевский, город Михайловка, Волгоградская область
Смерть
29.04.1996
Карагичевский, город Михайловка, Волгоградская область

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