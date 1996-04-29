Беда (Кулик) Александра Григорьевна
Место рождения
Дата рождения13.11.1926
Дата смерти29.04.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1926
Рождение ребёнка
21.07.1953
Сын: Беда Юрий Федосьевич
Отец ребёнка: Беда Феодосий Яковлевич
Малиновое Озеро, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
03.08.1953
Михайловка, Славгородский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
02.07.1955
Дочь: Мокрова (Беда) Ольга Феодосьевна
Отец ребёнка: Беда Феодосий Яковлевич
Кулунда, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
28.08.1959
Отец ребёнка: Беда Феодосий Яковлевич
Рождение ребёнка
27.10.1961
Сын: Беда Владимир Феодосьевич
Отец ребёнка: Беда Феодосий Яковлевич
Место жительства
С 02.07.1968
Смерть
29.04.1996