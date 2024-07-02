Беда Юрий Федосьевич
Место рождения
Дата рождения21.07.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.10.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беда (Сахарнова) Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
?.11.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беда (Сахарнова) Любовь Алексеевна