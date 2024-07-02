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Беда Юрий Федосьевич

Место рождения

Малиновое Озеро, Михайловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

21.07.1953

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

1956 г.р.

Дети

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Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1953

Отец: Беда Феодосий Яковлевич

Мать: Беда (Кулик) Александра Григорьевна

Малиновое Озеро, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беда (Сахарнова) Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
28.10.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беда (Сахарнова) Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
?.11.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беда (Сахарнова) Любовь Алексеевна

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