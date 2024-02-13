Воробьев Андрей Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Андрей Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ав
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воробьев Константин Васильевич

Мать: Воробьева Любовь Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Анастасия Муратбиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Анастасия Муратбиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Константин Андреевич

Мать ребёнка: Воробьева Анастасия Муратбиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Анна Андреевна

Мать ребёнка: Воробьева Анастасия Муратбиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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