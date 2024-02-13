Воробьев Андрей Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Константин Андреевич
Мать ребёнка: Воробьева Анастасия Муратбиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Анна Андреевна
Мать ребёнка: Воробьева Анастасия Муратбиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана