Воробьева Анастасия Муратбиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ходусов Юрий Викторович
Мать: Безродная Инна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Константин Андреевич
Отец ребёнка: Воробьев Андрей Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Анна Андреевна
Отец ребёнка: Воробьев Андрей Константинович