Воробьева Анастасия Муратбиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Анастасия Муратбиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ав
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ходусов Юрий Викторович

Мать: Безродная Инна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Андрей Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Андрей Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Константин Андреевич

Отец ребёнка: Воробьев Андрей Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Анна Андреевна

Отец ребёнка: Воробьев Андрей Константинович

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