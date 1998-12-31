Комашинский Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1912
Дата смерти31.12.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1912
Отец: Комашинский Иван Иванович
Мать: Комашинская Матушка
Рождение ребёнка
21.02.1950
Сын: Комашинский Андрей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шолик Марфа Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шолик Марфа Григорьевна
Смерть
31.12.1998