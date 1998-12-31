Комашинский Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комашинский Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1912

Дата смерти

31.12.1998

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1908 г.р.

Дети

1950 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1912

Отец: Комашинский Иван Иванович

Мать: Комашинская Матушка

Рождение ребёнка
21.02.1950

Сын: Комашинский Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шолик Марфа Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шолик Марфа Григорьевна

Смерть
31.12.1998
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