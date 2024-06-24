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Лимина Любовь Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1856

Муж: Лимин Нил Васильевич

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Лимин Викентий Нилович

Отец ребёнка: Лимин Нил Васильевич

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Кошинина (Лимина) Екатерина Ниловна

Отец ребёнка: Лимин Нил Васильевич

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Лимин Василий Нилович

Отец ребёнка: Лимин Нил Васильевич

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Лимина Ольга Ниловна

Отец ребёнка: Лимин Нил Васильевич

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Лимин Михаил Нилович

Отец ребёнка: Лимин Нил Васильевич

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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