Лимина Любовь Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1856
Муж: Лимин Нил Васильевич
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Лимин Нил Васильевич
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Кошинина (Лимина) Екатерина Ниловна
Отец ребёнка: Лимин Нил Васильевич
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Лимин Нил Васильевич
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Лимина Ольга Ниловна
Отец ребёнка: Лимин Нил Васильевич
Рождение ребёнка
1875
Сын: Лимин Михаил Нилович
Отец ребёнка: Лимин Нил Васильевич
Смерть
Неизвестно