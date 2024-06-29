Лимин Нил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Лимин Василий Тимофеевич
Мать: Лимина Феодора Абрамовна
Бракосочетание
Около 1856
Жена: Лимина Любовь Ефимовна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Лимина Любовь Ефимовна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Кошинина (Лимина) Екатерина Ниловна
Мать ребёнка: Лимина Любовь Ефимовна
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Лимина Любовь Ефимовна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Лимина Ольга Ниловна
Мать ребёнка: Лимина Любовь Ефимовна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Лимин Михаил Нилович
Мать ребёнка: Лимина Любовь Ефимовна
Смерть
Неизвестно