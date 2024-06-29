Лимин Нил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛимин Нил Васильевич

Лимин Нил Васильевич

Место рождения

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Лимин Василий Тимофеевич

Мать: Лимина Феодора Абрамовна

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1856

Жена: Лимина Любовь Ефимовна

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Лимин Викентий Нилович

Мать ребёнка: Лимина Любовь Ефимовна

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Кошинина (Лимина) Екатерина Ниловна

Мать ребёнка: Лимина Любовь Ефимовна

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Лимин Василий Нилович

Мать ребёнка: Лимина Любовь Ефимовна

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Лимина Ольга Ниловна

Мать ребёнка: Лимина Любовь Ефимовна

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Лимин Михаил Нилович

Мать ребёнка: Лимина Любовь Ефимовна

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.