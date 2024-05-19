Фелькер (Лейнвебер) Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1913
Дата смерти07.10.1986
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1913
Отец: Лейнвебер Андрей Андреевич
Мать: Лейнвебер Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фелькер Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Фелькер Иван
Рождение ребёнка
18.08.1938
Дочь: Усоева (Фелькер) Эмилия Ивановна
Отец ребёнка: Фелькер Иван
Смерть
07.10.1986