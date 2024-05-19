Фелькер (Лейнвебер) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фелькер (Лейнвебер) Екатерина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1913

Дата смерти

07.10.1986

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1913

Отец: Лейнвебер Андрей Андреевич

Мать: Лейнвебер Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фелькер Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Фелькер Иван

Рождение ребёнка
18.08.1938

Дочь: Усоева (Фелькер) Эмилия Ивановна

Отец ребёнка: Фелькер Иван

Смерть
07.10.1986

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