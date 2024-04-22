Фелькер Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фелькер Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фелькер Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Фелькер (Лейнвебер) Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
18.08.1938

Дочь: Усоева (Фелькер) Эмилия Ивановна

Мать ребёнка: Фелькер (Лейнвебер) Екатерина Андреевна

Смерть
Неизвестно

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