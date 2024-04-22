Фелькер Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фелькер Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Фелькер (Лейнвебер) Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
18.08.1938
Дочь: Усоева (Фелькер) Эмилия Ивановна
Мать ребёнка: Фелькер (Лейнвебер) Екатерина Андреевна
Смерть
Неизвестно