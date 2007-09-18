Трясцина (Белоглазова) Александра Григорьевна
Место рождения
Дата рождения26.03.1924
Дата смерти18.09.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1948
Сын: Трясцин Юрий Вениаминович
Отец ребёнка: Трясцин Вениамин Павлович
Рождение ребёнка
27.06.1951
Дочь: Макурина Татьяна Вениаминовна
Отец ребёнка: Трясцин Вениамин Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бултакова Наталья Вениаминовна
Отец ребёнка: Трясцин Вениамин Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.09.2007