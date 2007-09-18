Трясцина (Белоглазова) Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трясцина (Белоглазова) Александра Григорьевна

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

26.03.1924

Дата смерти

18.09.2007

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
18.09.1948

Сын: Трясцин Юрий Вениаминович

Отец ребёнка: Трясцин Вениамин Павлович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
27.06.1951

Дочь: Макурина Татьяна Вениаминовна

Отец ребёнка: Трясцин Вениамин Павлович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бултакова Наталья Вениаминовна

Отец ребёнка: Трясцин Вениамин Павлович

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трясцин Вениамин Павлович

Смерть
18.09.2007
Пермь, Пермский, Пермский край
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