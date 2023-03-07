Бултакова (Трясцина) Наталья Вениаминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бултакова (Трясцина) Наталья Вениаминовна

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трясцин Вениамин Павлович

Мать: Трясцина Александра Григорьевна

Пермь, Пермский, Пермский край
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