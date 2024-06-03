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Зайченков Никандр Иванович

Место рождения

Луги, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

29.09.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1867 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Луги, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
14.01.1890 ст.

Жена: Зайченкова (Шалдо) Федосья Васильевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.01.1891 ст.

Сын: Зайченков Иван Никандрович

Мать ребёнка: Зайченкова (Шалдо) Федосья Васильевна

Луги, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.02.1896 ст.

Дочь: Зайченкова Анна Никандровна

Мать ребёнка: Зайченкова (Шалдо) Федосья Васильевна

Луги, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1898 ст.

Дочь: Кравцова (Зайченкова) Анна Никандровна

Мать ребёнка: Зайченкова (Шалдо) Федосья Васильевна

Луги, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1898 ст.

Дочь: Зайченкова Агафья Никандровна

Мать ребёнка: Зайченкова (Шалдо) Федосья Васильевна

Луги, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.05.1900 ст.

Сын: Зайченков Николай Никандрович

Мать ребёнка: Зайченкова (Шалдо) Федосья Васильевна

Луги, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.03.1903 ст.

Сын: Зайченков Василий Никандрович

Мать ребёнка: Зайченкова (Шалдо) Федосья Васильевна

Луги, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1905 ст.

Дочь: Зайченкова Кристина Никандровна

Мать ребёнка: Зайченкова (Шалдо) Федосья Васильевна

Луги, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1906 ст.

Дочь: Рудашенко (Зайченкова) Пелагея Никандровна

Мать ребёнка: Зайченкова (Шалдо) Федосья Васильевна

Луги, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.06.1909 ст.

Сын: Зайченко Павел Никандрович

Мать ребёнка: Зайченкова (Шалдо) Федосья Васильевна

Луги, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.02.1913 ст.

Сын: Зайченков Фёдор Никандрович

Мать ребёнка: Зайченкова (Шалдо) Федосья Васильевна

Луги, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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