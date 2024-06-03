Зайченков Никандр Иванович
Место рождения
Дата рождения29.09.1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Зайченков Иван Никандрович
Мать ребёнка: Зайченкова (Шалдо) Федосья Васильевна
Дочь: Зайченкова Анна Никандровна
Мать ребёнка: Зайченкова (Шалдо) Федосья Васильевна
Дочь: Кравцова (Зайченкова) Анна Никандровна
Мать ребёнка: Зайченкова (Шалдо) Федосья Васильевна
Дочь: Зайченкова Агафья Никандровна
Мать ребёнка: Зайченкова (Шалдо) Федосья Васильевна
Сын: Зайченков Николай Никандрович
Мать ребёнка: Зайченкова (Шалдо) Федосья Васильевна
Сын: Зайченков Василий Никандрович
Мать ребёнка: Зайченкова (Шалдо) Федосья Васильевна
Дочь: Зайченкова Кристина Никандровна
Мать ребёнка: Зайченкова (Шалдо) Федосья Васильевна
Дочь: Рудашенко (Зайченкова) Пелагея Никандровна
Мать ребёнка: Зайченкова (Шалдо) Федосья Васильевна
Сын: Зайченко Павел Никандрович
Мать ребёнка: Зайченкова (Шалдо) Федосья Васильевна
Сын: Зайченков Фёдор Никандрович
Мать ребёнка: Зайченкова (Шалдо) Федосья Васильевна