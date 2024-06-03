Зайченкова (Шалдо) Федосья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайченкова (Шалдо) Федосья Васильевна

Место рождения

Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1870

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1890 ст.

Муж: Зайченков Никандр Иванович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.01.1891 ст.

Сын: Зайченков Иван Никандрович

Отец ребёнка: Зайченков Никандр Иванович

Луги, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.02.1896 ст.

Дочь: Зайченкова Анна Никандровна

Отец ребёнка: Зайченков Никандр Иванович

Луги, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1898 ст.

Дочь: Кравцова (Зайченкова) Анна Никандровна

Отец ребёнка: Зайченков Никандр Иванович

Луги, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1898 ст.

Дочь: Зайченкова Агафья Никандровна

Отец ребёнка: Зайченков Никандр Иванович

Луги, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.05.1900 ст.

Сын: Зайченков Николай Никандрович

Отец ребёнка: Зайченков Никандр Иванович

Луги, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.03.1903 ст.

Сын: Зайченков Василий Никандрович

Отец ребёнка: Зайченков Никандр Иванович

Луги, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1905 ст.

Дочь: Зайченкова Кристина Никандровна

Отец ребёнка: Зайченков Никандр Иванович

Луги, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1906 ст.

Дочь: Рудашенко (Зайченкова) Пелагея Никандровна

Отец ребёнка: Зайченков Никандр Иванович

Луги, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.06.1909 ст.

Сын: Зайченко Павел Никандрович

Отец ребёнка: Зайченков Никандр Иванович

Луги, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.02.1913 ст.

Сын: Зайченков Фёдор Никандрович

Отец ребёнка: Зайченков Никандр Иванович

Луги, Шалаховская волость, Невельский уезд

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