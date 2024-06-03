Зайченкова (Шалдо) Федосья Васильевна
Место рожденияКортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Зайченков Иван Никандрович
Отец ребёнка: Зайченков Никандр Иванович
Дочь: Зайченкова Анна Никандровна
Отец ребёнка: Зайченков Никандр Иванович
Дочь: Кравцова (Зайченкова) Анна Никандровна
Отец ребёнка: Зайченков Никандр Иванович
Дочь: Зайченкова Агафья Никандровна
Отец ребёнка: Зайченков Никандр Иванович
Сын: Зайченков Николай Никандрович
Отец ребёнка: Зайченков Никандр Иванович
Сын: Зайченков Василий Никандрович
Отец ребёнка: Зайченков Никандр Иванович
Дочь: Зайченкова Кристина Никандровна
Отец ребёнка: Зайченков Никандр Иванович
Дочь: Рудашенко (Зайченкова) Пелагея Никандровна
Отец ребёнка: Зайченков Никандр Иванович
Сын: Зайченко Павел Никандрович
Отец ребёнка: Зайченков Никандр Иванович
Сын: Зайченков Фёдор Никандрович
Отец ребёнка: Зайченков Никандр Иванович