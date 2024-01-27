Зеленская Зелена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Зеленский Трифон Петрович
Отец ребёнка: Зеленский Петр Дмитриевич
х. Чугуев (Курской р-он)
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Гончарова Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Зеленский Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.07.1905
Дочь: Городская Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Зеленский Петр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно