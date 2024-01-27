Зеленская Зелена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленская Зелена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Зеленский Трифон Петрович

Отец ребёнка: Зеленский Петр Дмитриевич

х. Чугуев (Курской р-он)
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Гончарова Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Зеленский Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.07.1905

Дочь: Городская Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Зеленский Петр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленский Петр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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