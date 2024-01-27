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Зеленский Петр Дмитриевич

Место рождения

х. Чугуев (Курской р-он)

Дата рождения

1858

Дата смерти

1928

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

х. Чугуев (Курской р-он)
Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Зеленский Трифон Петрович

Мать ребёнка: Зеленская Зелена

х. Чугуев (Курской р-он)
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Гончарова Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Зеленская Зелена

Рождение ребёнка
07.07.1905

Дочь: Городская Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Зеленская Зелена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленская Зелена

Смерть
1928
Похороны
Неизвестно
х. Чугуев
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