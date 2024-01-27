Зеленский Петр Дмитриевич
Место рождениях. Чугуев (Курской р-он)
Дата рождения1858
Дата смерти1928
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
х. Чугуев (Курской р-он)
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Зеленский Трифон Петрович
Мать ребёнка: Зеленская Зелена
х. Чугуев (Курской р-он)
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Гончарова Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Зеленская Зелена
Рождение ребёнка
07.07.1905
Дочь: Городская Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Зеленская Зелена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зеленская Зелена
Смерть
1928
Похороны
Неизвестно
х. Чугуев