Парфенова Анастасия Прокофьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.11.1898
Дочь: Исакова Екатерина
Отец ребёнка: Парфеновъ Кузьма
Мучетьбар, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.09.1906
Сын: Парфеновъ Викторъ
Отец ребёнка: Парфеновъ Кузьма
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Ракова Меланья
Отец ребёнка: Парфеновъ Кузьма
Рождение ребёнка
27.10.1914
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Парфеновъ Кузьма
Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Парфеновъ Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Парфеновъ Кузьма