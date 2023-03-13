Парфенова Анастасия Прокофьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфенова Анастасия Прокофьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1898

Дочь: Исакова Екатерина

Отец ребёнка: Парфеновъ Кузьма

Мучетьбар, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.09.1906

Сын: Парфеновъ Викторъ

Отец ребёнка: Парфеновъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Ракова Меланья

Отец ребёнка: Парфеновъ Кузьма

Рождение ребёнка
27.10.1914

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Парфеновъ Кузьма

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Парфеновъ Кузьма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфеновъ Кузьма

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