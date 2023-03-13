Ракова (Прафенова) Меланья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Парфеновъ Кузьма
Рождение ребёнка
15.08.1935
Сын: Раков Иван
Отец ребёнка: Раковъ Максимъ
Рождение ребёнка
1937
Сын: Раков Александр
Отец ребёнка: Раковъ Максимъ
Рождение ребёнка
1939
Сын: Раков Петр
Отец ребёнка: Раковъ Максимъ
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Лазутина Мария
Отец ребёнка: Раковъ Максимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Раковъ Максимъ