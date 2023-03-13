Ракова (Прафенова) Меланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракова (Прафенова) Меланья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Парфеновъ Кузьма

Мать: Парфенова Анастасия Прокофьева

Рождение ребёнка
15.08.1935

Сын: Раков Иван

Отец ребёнка: Раковъ Максимъ

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1937

Сын: Раков Александр

Отец ребёнка: Раковъ Максимъ

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1939

Сын: Раков Петр

Отец ребёнка: Раковъ Максимъ

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Лазутина Мария

Отец ребёнка: Раковъ Максимъ

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Раковъ Максимъ

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