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Парфеновъ Кузьма

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.10.1874

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1874

Отец: Парфеновъ Иванъ

Мать: Парфенова Татьяна Васильева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.11.1898

Дочь: Исакова Екатерина

Мать ребёнка: Парфенова Анастасия Прокофьева

Мучетьбар, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.09.1906

Сын: Парфеновъ Викторъ

Мать ребёнка: Парфенова Анастасия Прокофьева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Ракова Меланья

Мать ребёнка: Парфенова Анастасия Прокофьева

Рождение ребёнка
27.10.1914

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Парфенова Анастасия Прокофьева

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Парфенова Анастасия Прокофьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парфенова Анастасия Прокофьева

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