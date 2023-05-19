Парфеновъ Кузьма
Место рождения
Дата рождения15.10.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1874
Отец: Парфеновъ Иванъ
Рождение ребёнка
17.11.1898
Дочь: Исакова Екатерина
Мать ребёнка: Парфенова Анастасия Прокофьева
Мучетьбар, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.09.1906
Сын: Парфеновъ Викторъ
Мать ребёнка: Парфенова Анастасия Прокофьева
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Ракова Меланья
Мать ребёнка: Парфенова Анастасия Прокофьева
Рождение ребёнка
27.10.1914
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Парфенова Анастасия Прокофьева
Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Парфенова Анастасия Прокофьева
Бракосочетание
Неизвестно