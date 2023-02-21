Мещерская (Козлова) Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козлов Пётр Фёдорович
Мать: Козлова Наталья Львовна
Рождение ребёнка
06.08.1833
Отец ребёнка: Мещерский Андрей Павлович
Рождение ребёнка
10.04.1835
Дочь: Мещерская Мария Андреевна
Отец ребёнка: Мещерский Андрей Павлович
Рождение ребёнка
22.11.1837
Сын: Мещерский Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Мещерский Андрей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно