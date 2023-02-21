Мещерская (Козлова) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещерская (Козлова) Ольга Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козлов Пётр Фёдорович

Мать: Козлова Наталья Львовна

Рождение ребёнка
06.08.1833

Сын: Мещерский Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Мещерский Андрей Павлович

Рождение ребёнка
10.04.1835

Дочь: Мещерская Мария Андреевна

Отец ребёнка: Мещерский Андрей Павлович

Рождение ребёнка
22.11.1837

Сын: Мещерский Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Мещерский Андрей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мещерский Андрей Павлович

Смерть
Неизвестно
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