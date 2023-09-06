Сайков Анатолий Николаевич
Место рождения
Дата рождения27.10.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1975
Мать ребёнка: Сайкова Альбина Владимировна
Рождение ребёнка
26.11.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сайкова Альбина Владимировна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область