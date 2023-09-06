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Сайков Анатолий Николаевич

Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

27.10.1949

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1925 г.р.

Жена

1954 г.р.

Дети

1975 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1949

Отец: Сайков Николай Семёнович

Мать: Сайкова Валентина Дмитриевна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сайкова Альбина Владимировна

Рождение ребёнка
01.10.1975

Сын: Сайков Илья Анатольевич

Мать ребёнка: Сайкова Альбина Владимировна

Рождение ребёнка
26.11.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сайкова Альбина Владимировна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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