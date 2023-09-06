Сайкова Альбина Владимировна
Место рождения
Дата рождения06.03.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1975
Отец ребёнка: Сайков Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
26.11.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сайков Анатолий Николаевич
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область