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Сайкова Альбина Владимировна

Место рождения

Амурзет, Октябрьский муниципальный район, Еврейская автономная область

Дата рождения

06.03.1954

Пол

Женский

Отец

1922 г.р.

Мать

1927 г.р.

Муж

1949 г.р.

Дети

1975 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1954

Отец: Закураев Владимир Васильевич

Мать: Береснева Зоя Степановна

Амурзет, Октябрьский муниципальный район, Еврейская автономная область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сайков Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
01.10.1975

Сын: Сайков Илья Анатольевич

Отец ребёнка: Сайков Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
26.11.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сайков Анатолий Николаевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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