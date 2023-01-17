Стахий Федорович
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Федор Алексеевич
Мать: Феврония Терентьевна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Иван Стахиевич
Мать ребёнка: Параскева Никифоровна
Рождение ребёнка
23.11.1760
Сын: Иван Стахиевич
Мать ребёнка: Параскева Никифоровна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Василий Стахиевич
Мать ребёнка: Параскева Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно