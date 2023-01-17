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Стахий Федорович

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Место рождения

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Федор Алексеевич

Мать: Феврония Терентьевна

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Иван Стахиевич

Мать ребёнка: Параскева Никифоровна

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.11.1760

Сын: Иван Стахиевич

Мать ребёнка: Параскева Никифоровна

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Василий Стахиевич

Мать ребёнка: Параскева Никифоровна

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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