Феврония Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1674
Дата смертиМежду 1741 и 1745
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1716
Сын: Прокопий Федорович
Отец ребёнка: Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Агриппина Федоровна
Отец ребёнка: Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1733
Сын: Стахий Федорович
Отец ребёнка: Федор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1741 и 1745