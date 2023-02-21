Феврония Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феврония Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1674

Дата смерти

Между 1741 и 1745

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1674 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1716

Сын: Прокопий Федорович

Отец ребёнка: Федор Алексеевич

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1720

Дочь: Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Федор Алексеевич

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1723

Дочь: Агриппина Федоровна

Отец ребёнка: Федор Алексеевич

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Стахий Федорович

Отец ребёнка: Федор Алексеевич

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1741 и 1745
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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