Абашева (Горбунова) Мария Онисифоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: Горбунов Онисифор Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1894 ст.
Рождение ребёнка
28.03.1895
Дочь: Абашева Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Абашев Афанасий Семенович
Рождение ребёнка
18.08.1896 ст.
Отец ребёнка: Абашев Афанасий Семенович
Смерть
Неизвестно