Абашева (Горбунова) Мария Онисифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абашева (Горбунова) Мария Онисифоровна

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Место рождения

Вани, Осинский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Горбунов Онисифор Яковлевич

Мать: не указана

Вани, Осинский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
31.01.1894 ст.

Муж: Абашев Афанасий Семенович

Рождение ребёнка
28.03.1895

Дочь: Абашева Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Абашев Афанасий Семенович

Вани, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
18.08.1896 ст.

Сын: Абашев Иоанн Афанасьевич

Отец ребёнка: Абашев Афанасий Семенович

Вани, Осинский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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