Лямин Федул Авдеевич
мужской, родился 1816 ст., Козловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
умер Неизвестно
ОтецЛямин Авдей Егорович1777 ст. г.р.
МатьЛямина Агафья Никифоровна1779 ст. г.р.
Супруги
Лямина Марья Алексеевна1810 ст. г.р.
Дети
Лямин Устин Федулович21.05.1836 ст. г.р.
(Лямина) Параскева Федуловна1841 ст. г.р.Показать еще 1
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Комментарий
Рождение
1816 ст.
Отец: Лямин Авдей Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лямина Марья Алексеевна
Рождение ребёнка
21.05.1836 ст.
Мать ребёнка: Лямина Марья Алексеевна
Рождение ребёнка
1841 ст.
Дочь: (Лямина) Параскева Федуловна
Мать ребёнка: Лямина Марья Алексеевна
Рождение ребёнка
17.03.1843 ст.
Мать ребёнка: Лямина Марья Алексеевна
Смерть
Неизвестно