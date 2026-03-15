Лямин Федул Авдеевич 1816 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Лямин Федул Авдеевич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1816 ст., Козловской, Нолинский уезд, Вятская губерния

умер Неизвестно

Отец
Лямин Авдей Егорович1777 ст. г.р.
Мать
Лямина Агафья Никифоровна1779 ст. г.р.
Супруги
Лямина Марья Алексеевна1810 ст. г.р.
Дети
Лямин Устин Федулович21.05.1836 ст. г.р.
(Лямина) Параскева Федуловна1841 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816 ст.

Отец: Лямин Авдей Егорович

Мать: Лямина Агафья Никифоровна

Козловской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лямина Марья Алексеевна

Рождение ребёнка
21.05.1836 ст.

Сын: Лямин Устин Федулович

Мать ребёнка: Лямина Марья Алексеевна

Козловской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
1841 ст.

Дочь: (Лямина) Параскева Федуловна

Мать ребёнка: Лямина Марья Алексеевна

Козловской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
17.03.1843 ст.

Сын: Лямин Никон Федулович

Мать ребёнка: Лямина Марья Алексеевна

Козловской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Смерть
Неизвестно

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