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Лямин Авдей Егорович

Место рождения

Козловской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1777 ст.

Дата смерти

1848 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777 ст.

Отец: Лямин Егор Алексеевич

Мать: Лямина (Пономарева) Агафия Павловна

Козловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лямина Агафья Никифоровна

Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Лямина) Авдотья Авдеевна

Мать ребёнка: Лямина Агафья Никифоровна

Козловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1807 ст.

Дочь: (Лямина) Параскева Авдеевна

Мать ребёнка: Лямина Агафья Никифоровна

Козловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1811 ст.

Сын: Лямин Ермолай Авдеевич

Мать ребёнка: Лямина Агафья Никифоровна

Козловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1813 ст.

Дочь: (Лямина) Улита Авдеевна

Мать ребёнка: Лямина Агафья Никифоровна

Козловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1816 ст.

Сын: Лямин Федул Авдеевич

Мать ребёнка: Лямина Агафья Никифоровна

Козловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1848 ст.

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