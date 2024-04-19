Лямин Авдей Егорович
Место рождения
Дата рождения1777 ст.
Дата смерти1848 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Лямина) Авдотья Авдеевна
Мать ребёнка: Лямина Агафья Никифоровна
Рождение ребёнка
1807 ст.
Дочь: (Лямина) Параскева Авдеевна
Мать ребёнка: Лямина Агафья Никифоровна
Рождение ребёнка
1811 ст.
Мать ребёнка: Лямина Агафья Никифоровна
Рождение ребёнка
1813 ст.
Дочь: (Лямина) Улита Авдеевна
Мать ребёнка: Лямина Агафья Никифоровна
Рождение ребёнка
1816 ст.
Сын: Лямин Федул Авдеевич
Мать ребёнка: Лямина Агафья Никифоровна
Смерть
1848 ст.