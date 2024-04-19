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Лямина Агафья Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лямин Авдей Егорович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Лямина) Авдотья Авдеевна

Отец ребёнка: Лямин Авдей Егорович

Козловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1807 ст.

Дочь: (Лямина) Параскева Авдеевна

Отец ребёнка: Лямин Авдей Егорович

Козловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1811 ст.

Сын: Лямин Ермолай Авдеевич

Отец ребёнка: Лямин Авдей Егорович

Козловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1813 ст.

Дочь: (Лямина) Улита Авдеевна

Отец ребёнка: Лямин Авдей Егорович

Козловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1816 ст.

Сын: Лямин Федул Авдеевич

Отец ребёнка: Лямин Авдей Егорович

Козловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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