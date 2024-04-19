Лямина Агафья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лямин Авдей Егорович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Лямина) Авдотья Авдеевна
Отец ребёнка: Лямин Авдей Егорович
Рождение ребёнка
1807 ст.
Дочь: (Лямина) Параскева Авдеевна
Отец ребёнка: Лямин Авдей Егорович
Рождение ребёнка
1811 ст.
Отец ребёнка: Лямин Авдей Егорович
Рождение ребёнка
1813 ст.
Дочь: (Лямина) Улита Авдеевна
Отец ребёнка: Лямин Авдей Егорович
Рождение ребёнка
1816 ст.
Сын: Лямин Федул Авдеевич
Отец ребёнка: Лямин Авдей Егорович
Смерть
Неизвестно