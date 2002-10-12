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Нифонтов Иван
Нифонтов Иван
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.10.2002
Пол
Мужской
Отец
Нифонтов Владислав
1982 г.р.
Мать
Нифонтова (Серкова) Анна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.2002
Отец:
Нифонтов Владислав
Мать:
Нифонтова Анна
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