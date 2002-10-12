Нифонтов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нифонтов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.2002

Пол

Мужской

Отец

1982 г.р.

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.2002

Отец: Нифонтов Владислав

Мать: Нифонтова Анна

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