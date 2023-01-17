Нифонтов Владислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нифонтов Владислав

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1982

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982

Отец: Нифонтов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.2002

Дочь: Алёна

Мать ребёнка: Нифонтова Анна

Рождение ребёнка
12.10.2002

Сын: Нифонтов Иван

Мать ребёнка: Нифонтова Анна

Рождение ребёнка
30.10.2004

Сын: Нифонтов Михаил

Мать ребёнка: Нифонтова Анна

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
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