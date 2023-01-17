Нифонтов Владислав
Место рожденияНе указано
Дата рождения1982
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982
Отец: Нифонтов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.2002
Дочь: Алёна
Мать ребёнка: Нифонтова Анна
Рождение ребёнка
12.10.2002
Сын: Нифонтов Иван
Мать ребёнка: Нифонтова Анна
Рождение ребёнка
30.10.2004
Сын: Нифонтов Михаил
Мать ребёнка: Нифонтова Анна
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область