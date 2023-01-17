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Емельянов Яков Никитич

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.01.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1898

Отец: Алексеев - Емельянов Никита Иванович

Мать: Алексеева Февронья Лапенкова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
21.05.1921

Жена: Емельянова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
20.10.1921

Сын: Емельянов Вениамин Яковлевич

Мать ребёнка: Емельянова Антонина Ивановна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.04.1924

Дочь: Тамара Яковлевна

Мать ребёнка: Емельянова Антонина Ивановна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.01.1926

Дочь: Мариамна Яковлевна

Мать ребёнка: Емельянова Антонина Ивановна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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