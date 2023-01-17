Емельянов Яков Никитич
Место рождения
Дата рождения01.01.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1898
Бракосочетание
21.05.1921
Рождение ребёнка
20.10.1921
Сын: Емельянов Вениамин Яковлевич
Мать ребёнка: Емельянова Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
21.04.1924
Дочь: Тамара Яковлевна
Мать ребёнка: Емельянова Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
20.01.1926
Дочь: Мариамна Яковлевна
Мать ребёнка: Емельянова Антонина Ивановна
Смерть
Неизвестно