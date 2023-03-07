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Алексеева Февронья Лапенкова

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

25.06.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1877

Отец: Лапенков Николай Николаевич

Мать: Лапенкова Харитина Семеновна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
02.02.1897

Муж: Алексеев - Емельянов Никита Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1898

Сын: Емельянов Яков Никитич

Отец ребёнка: Алексеев - Емельянов Никита Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.08.1900

Сын: Емельянов Мирон Никитич

Отец ребёнка: Алексеев - Емельянов Никита Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.01.1902

Дочь: Зиновьева Татьяна Лапенкова

Отец ребёнка: Алексеев - Емельянов Никита Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.05.1907

Дочь: Елена Никитична

Отец ребёнка: Алексеев - Емельянов Никита Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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