Алексеева Февронья Лапенкова
Место рождения
Дата рождения25.06.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1877
Бракосочетание
02.02.1897
Рождение ребёнка
01.01.1898
Отец ребёнка: Алексеев - Емельянов Никита Иванович
Рождение ребёнка
06.08.1900
Отец ребёнка: Алексеев - Емельянов Никита Иванович
Рождение ребёнка
10.01.1902
Дочь: Зиновьева Татьяна Лапенкова
Отец ребёнка: Алексеев - Емельянов Никита Иванович
Рождение ребёнка
19.05.1907
Дочь: Елена Никитична
Отец ребёнка: Алексеев - Емельянов Никита Иванович
Смерть
Неизвестно