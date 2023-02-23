Лапенкова Харитина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти24.09.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1855
Сын: Лапенков Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Лапенков Николай Николаевич
Рождение ребёнка
24.04.1874
Сын: Лапенков Афанасий Николаевич
Отец ребёнка: Лапенков Николай Николаевич
Рождение ребёнка
25.06.1877
Дочь: Алексеева Февронья Лапенкова
Отец ребёнка: Лапенков Николай Николаевич
Смерть
24.09.1887