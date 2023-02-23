Лапенкова Харитина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапенкова Харитина Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

24.09.1887

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1855

Сын: Лапенков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Лапенков Николай Николаевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.04.1874

Сын: Лапенков Афанасий Николаевич

Отец ребёнка: Лапенков Николай Николаевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.06.1877

Дочь: Алексеева Февронья Лапенкова

Отец ребёнка: Лапенков Николай Николаевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
24.09.1887
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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