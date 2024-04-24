Семанова (Таратина) Феодосья Гавриловна 1849 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семанова (Таратина) Феодосья Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

03.10.1916 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
06.11.1868 ст.

Муж: Семанов Михаил Васильевич

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Кол-во лет жениха: 23 | Кол-во лет невесте: 20 | № 11 о венчании 6 ноября 1868 года крестьянина деревни Кривоносовской Михаила Васильевича Семанова, 23 года, православного вероисповедания, первым брак... Показать все
Рождение ребёнка
19.07.1869 ст.

Сын: Семанов Илья Михайлович

Отец ребёнка: Семанов Михаил Васильевич

Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
№ 11 о рождении 19 июля 1869 года сына Ильи у крестьянина деревни Кривоносовской Михаила Васильевича Семанова и законной жены его Феодосии Гавриловны, оба православного вероисповедания. Крещен 19 июля... Показать все
Место жительства
1897
Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Вид учета: Всероссийская перепись населения 1897 г. | В переписных листах Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года по деревне Кривоносовской Емецкого сельского общества Емецкой ... Показать все
Смерть
03.10.1916 ст.
Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: от старости | № 19 о смерти 3 октября 1916 года крестьянской вдовы деревни Кривоносовской Феодосии Гавриловны Семановой, 67 лет, «от старости». Погребена 5 октября 1916 года. ГААО. Ф.2... Показать все

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