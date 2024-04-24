Семанова (Таратина) Феодосья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти03.10.1916 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
06.11.1868 ст.
Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Кол-во лет жениха: 23 | Кол-во лет невесте: 20 | № 11 о венчании 6 ноября 1868 года крестьянина деревни Кривоносовской Михаила Васильевича Семанова, 23 года, православного вероисповедания, первым брак... Показать все
Рождение ребёнка
19.07.1869 ст.
Отец ребёнка: Семанов Михаил Васильевич
№ 11 о рождении 19 июля 1869 года сына Ильи у крестьянина деревни Кривоносовской Михаила Васильевича Семанова и законной жены его Феодосии Гавриловны, оба православного вероисповедания. Крещен 19 июля... Показать все
Место жительства
1897
Вид учета: Всероссийская перепись населения 1897 г. | В переписных листах Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года по деревне Кривоносовской Емецкого сельского общества Емецкой ... Показать все
Смерть
03.10.1916 ст.
Причина смерти: от старости | № 19 о смерти 3 октября 1916 года крестьянской вдовы деревни Кривоносовской Феодосии Гавриловны Семановой, 67 лет, «от старости». Погребена 5 октября 1916 года. ГААО. Ф.2... Показать все