Паршикова Марфа Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти23.03.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1845
Сын: Паршиков Дорофей Данилович
Отец ребёнка: Паршиков Даниил Захарович
Рождение ребёнка
07.06.1852
Дочь: Зенкина (Паршикова) Акилина Даниловна
Отец ребёнка: Паршиков Даниил Захарович
Рождение ребёнка
28.03.1857
Отец ребёнка: Паршиков Даниил Захарович
Рождение ребёнка
03.01.1860
Дочь: Максина (Паршикова) Домна Даниловна
Отец ребёнка: Паршиков Даниил Захарович
Рождение ребёнка
27.05.1861
Дочь: Паршикова (Паршикова) Феодосия Даниловна
Отец ребёнка: Паршиков Даниил Захарович
Рождение ребёнка
28.04.1863
Отец ребёнка: Паршиков Даниил Захарович
Рождение ребёнка
14.06.1866
Дочь: Паршикова (Паршикова) Феврония Даниловна
Отец ребёнка: Паршиков Даниил Захарович
Смерть
23.03.1873