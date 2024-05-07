Паршикова Марфа Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПаршикова Марфа Прокофьевна

Паршикова Марфа Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

23.03.1873

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паршиков Даниил Захарович

Рождение ребёнка
06.06.1845

Сын: Паршиков Дорофей Данилович

Отец ребёнка: Паршиков Даниил Захарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.06.1852

Дочь: Зенкина (Паршикова) Акилина Даниловна

Отец ребёнка: Паршиков Даниил Захарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.03.1857

Сын: Паршиков Ефим Данилович

Отец ребёнка: Паршиков Даниил Захарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.01.1860

Дочь: Максина (Паршикова) Домна Даниловна

Отец ребёнка: Паршиков Даниил Захарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.05.1861

Дочь: Паршикова (Паршикова) Феодосия Даниловна

Отец ребёнка: Паршиков Даниил Захарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.04.1863

Сын: Паршиков Иван Данилович

Отец ребёнка: Паршиков Даниил Захарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.06.1866

Дочь: Паршикова (Паршикова) Феврония Даниловна

Отец ребёнка: Паршиков Даниил Захарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
23.03.1873
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.