Родомакина (Григорьева) Галина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родомакина (Григорьева) Галина Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1988

Дочь: Плетухина Кристина

Отец ребёнка: Родомакин Дмитрий Николаевич

ТССР г.Ашхабад
Рождение ребёнка
04.10.1990

Дочь: Родомакина Виктория Дмитриевна

Отец ребёнка: Родомакин Дмитрий Николаевич

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