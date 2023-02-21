Родомакина (Григорьева) Галина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1988
Дочь: Плетухина Кристина
Отец ребёнка: Родомакин Дмитрий Николаевич
ТССР г.Ашхабад
Рождение ребёнка
04.10.1990
Дочь: Родомакина Виктория Дмитриевна
Отец ребёнка: Родомакин Дмитрий Николаевич