Родомакин Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1988
Дочь: Плетухина Кристина
Мать ребёнка: Родомакина Галина Фёдоровна
ТССР г.Ашхабад
Рождение ребёнка
04.10.1990
Дочь: Родомакина Виктория Дмитриевна
Мать ребёнка: Родомакина Галина Фёдоровна