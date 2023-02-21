Родомакин Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодомакин Дмитрий Николаевич

Родомакин Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1988

Дочь: Плетухина Кристина

Мать ребёнка: Родомакина Галина Фёдоровна

ТССР г.Ашхабад
Рождение ребёнка
04.10.1990

Дочь: Родомакина Виктория Дмитриевна

Мать ребёнка: Родомакина Галина Фёдоровна

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