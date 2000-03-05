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Синяков Олег Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1939

Дата смерти

05.03.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

1922 г.р.

Дети

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1977 г.р.
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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1939

Отец: Синяков Иван

Мать: (Сташкевич Малькевич) Зоя Антоновна

Рождение ребёнка
17.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Фоломеева) Галина Михайловна

Рождение ребёнка
13.07.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Фоломеева) Галина Михайловна

Рождение ребёнка
23.12.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Фоломеева) Галина Михайловна

Рождение ребёнка
04.06.1977

Дочь: (Синякова) Оксана Олеговна

Мать ребёнка: (Фоломеева) Галина Михайловна

Рождение ребёнка
18.09.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Фоломеева) Галина Михайловна

Смерть
05.03.2000

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