Синяков Олег Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1939
Дата смерти05.03.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1939
Отец: Синяков Иван
Рождение ребёнка
17.06.1962
Рождение ребёнка
13.07.1967
Рождение ребёнка
23.12.1972
Рождение ребёнка
04.06.1977
Дочь: (Синякова) Оксана Олеговна
Мать ребёнка: (Фоломеева) Галина Михайловна
Рождение ребёнка
18.09.1979
Смерть
05.03.2000