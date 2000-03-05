(Фоломеева) Галина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1940
Дата смерти05.03.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1962
Рождение ребёнка
13.07.1967
Рождение ребёнка
23.12.1972
Рождение ребёнка
04.06.1977
Дочь: (Синякова) Оксана Олеговна
Отец ребёнка: Синяков Олег Иванович
Рождение ребёнка
18.09.1979
Смерть
05.03.2000