(Фоломеева) Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Фоломеева) Галина Михайловна

(Фоломеева) Галина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1940

Дата смерти

05.03.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1977 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синяков Олег Иванович

Рождение ребёнка
13.07.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синяков Олег Иванович

Рождение ребёнка
23.12.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синяков Олег Иванович

Рождение ребёнка
04.06.1977

Дочь: (Синякова) Оксана Олеговна

Отец ребёнка: Синяков Олег Иванович

Рождение ребёнка
18.09.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синяков Олег Иванович

Смерть
05.03.2000

Мы используем куки для улучшения работы сайта.