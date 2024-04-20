Волос (Кумзерова) Вера Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волос (Кумзерова) Вера Владимировна

Место рождения

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

02.12.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1961

Отец: Кумзеров Владимир Иванович

Мать: Кумзерова (Казунина) Галина Сергеевна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волос Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
19.03.1981

Сын: Волос Александр Васильевич

Отец ребёнка: Волос Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
06.08.1982

Дочь: (Волос) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Волос Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
17.06.1995

Дочь: (Волос) Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Волос Василий Фёдорович

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