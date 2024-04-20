Волос (Кумзерова) Вера Владимировна
Место рождения
Дата рождения02.12.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.03.1981
Сын: Волос Александр Васильевич
Отец ребёнка: Волос Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
06.08.1982
Дочь: (Волос) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Волос Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
17.06.1995
Дочь: (Волос) Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Волос Василий Фёдорович