Волос Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1981
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волос Катерина
Рождение ребёнка
31.10.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волос Катерина
Рождение ребёнка
28.10.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волос Катерина