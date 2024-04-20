Волос Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волос Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1981

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

1961 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1981

Отец: Волос Василий Фёдорович

Мать: Волос (Кумзерова) Вера Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волос Катерина

Рождение ребёнка
31.10.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волос Катерина

Рождение ребёнка
28.10.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волос Катерина

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