Кумзеров Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1942
Дата смерти09.03.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.12.1961
Дочь: Волос (Кумзерова) Вера Владимировна
Мать ребёнка: Кумзерова (Казунина) Галина Сергеевна
Рождение ребёнка
23.06.1967
Дочь: Федотовская (Кумзерова) Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Кумзерова (Казунина) Галина Сергеевна
Рождение ребёнка
06.07.1972
Сын: Кумзеров Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Кумзерова (Казунина) Галина Сергеевна
Смерть
09.03.2020