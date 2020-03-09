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Кумзеров Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1942

Дата смерти

09.03.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кумзерова (Казунина) Галина Сергеевна

Рождение ребёнка
02.12.1961

Дочь: Волос (Кумзерова) Вера Владимировна

Мать ребёнка: Кумзерова (Казунина) Галина Сергеевна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.06.1967

Дочь: Федотовская (Кумзерова) Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Кумзерова (Казунина) Галина Сергеевна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.07.1972

Сын: Кумзеров Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Кумзерова (Казунина) Галина Сергеевна

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
09.03.2020

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