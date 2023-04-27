Drutsky Dymitry Semionovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Drutsky Dymitry Semionovich

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1310

Дата смерти

Около 1399

Пол

Мужской

Отец

Около 1270 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1310

Отец: Drutsky Semion Семёнович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
1372 należał do wyprawy Litewskiej, urządzonej przez Kiejstuta przeciwko Moskwie
Рождение ребёнка
Около 1360

Сын: Друцкий Семён Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Друцк, Толочинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1370

Дочь: (of Drutsk) Alexandra

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1399

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