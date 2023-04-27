Drutsky Dymitry Semionovich
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1310
Дата смертиОколо 1399
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1310
Отец: Drutsky Semion Семёнович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
1372 należał do wyprawy Litewskiej, urządzonej przez Kiejstuta przeciwko Moskwie
Рождение ребёнка
Около 1360
Мать ребёнка: не указана
Друцк, Толочинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1370
Дочь: (of Drutsk) Alexandra
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1399