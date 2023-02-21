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(Сагитова) Зюлюха
(Сагитова) Зюлюха
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1799
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Сагит
Мать
Не указана
Муж
Бердигул
1795 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
VR
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец:
Сагит
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Бердигул
Смерть
Неизвестно
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