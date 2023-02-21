Бердигул — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердигул

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Кушум

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Сиднкасифа

Мать ребёнка: Гульбазида

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Бадремафа

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Рамазан

Мать ребёнка: Мяхуба

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Гильминиса

Мать ребёнка: Мяхуба

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зюлюха

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мяхуба

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гульбазида

Смерть
1853
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