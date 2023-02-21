Бердигул
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Кушум
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Сиднкасифа
Мать ребёнка: Гульбазида
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Бадремафа
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Гильминиса
Мать ребёнка: Мяхуба
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зюлюха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мяхуба
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гульбазида
Смерть
1853