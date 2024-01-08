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Колемаскин Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Криккер (Колемаскина) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Колемаскина (Козлова) Тамара Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колемаскина (Козлова) Тамара Анатольевна

Рождение ребёнка
08.08.1982

Сын: Колемаскин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Колемаскина (Козлова) Тамара Анатольевна

Смерть
Неизвестно

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