Колемаскин Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Криккер (Колемаскина) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Колемаскина (Козлова) Тамара Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.08.1982
Сын: Колемаскин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Колемаскина (Козлова) Тамара Анатольевна
Смерть
Неизвестно